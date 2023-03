Corruzione e tangenti a Santa Maria di Sala. Chiuse le indagini: «Sodalizio criminoso stabile»

Ecco gli esiti dell’inchiesta della Procura sugli ex sindaci Nicola Fragomeni e Ugo Zamengo, oltre ai dirigenti del Comune. Per Fragomeni e la moglie Sabina Giacomin anche l’accusa di peculato per 500 euro di buoni spesa per il Covid

eugenio pendolini