Contenziosi tributari, Venezia si dota del regolamento

Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato, nella seduta di giovedì 30 marzo, con 28 voti favorevoli e un astenuto, il Regolamento per la Definizione Agevolata del Contenzioso Tributario ai sensi della Legge 29 dicembre 2022. Oggetto del provvedimento sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 al Comune di Venezia o al gestore Veritas, e per le quali alla data della presentazione della domanda (entro il 30 giugno 2023) non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il provvedimento consente ai contribuenti per i quali è in corso un processo tributario di estinguere il giudizio senza pagamento di sanzioni ed interessi, con il versamento di quanto contestato in termini di imposta in misura variabile a seconda degli esiti e dello stato del giudizio.