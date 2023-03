Il questore e il comandante dei carabinieri in via Piave: il barista gli racconta i problemi

Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto e il comandante provinciale dei carabinieri di Venezia, generale Ernesto Conforti hanno effettuato un controllo in via Piave a Mestre e si sono fermati a chiacchierare al Coffe Break di Ernesto Rosapepe, che il giorno della manifestazione dei cinquemila ha persino chiuso il locale. Masciopinto lo ha intervistato, per chiedergli se la situazione sia effettivamente migliorata: “Devo dire che gli effetti si vedono“ ha commentato il titolare “almeno qui nella zona di via Piave“. Video di Marta Artico

01:37