Usl 3 Venezia, più donne che uomini “al comando”: ecco i numeri delle dirigenti

Sorpasso delle donne "al comando" della sanità veneziana: l'Ulss 3 Serenissima ha assunto 158 nuove dirigenti, che oggi sono 660, accanto a 558 dirigenti uomini. Oltre 50 di loro rivestono incarichi ai vertici dell'azienda sanitaria.

Sull'intera forza lavoro dell'Ulss 3, dei circa 8 mila dipendenti oltre 7 su 10 oggi sono donne.

Rispetto a cinque anni fa, tra entrate e uscite, le dipendenti sono 500 in più, i dipendenti 30 in meno.

Se le dirigenti hanno sorpassato gli uomini 102 volte, le neo assunte tra dirigenti medici, sanitari e amministrativi nel biennio precedente alla pandemia (2018 e 2019) sono 126, gli uomini 79; le professioniste nel biennio successivo (2021 e 2022) sono 158, i professionisti 141.

Una riunione con le donne dirigenti dell'Usl 3 Serenissima

"Clima sereno, capacità e tenacia - le descrive il direttore generale Edgardo Contato -. Sono ammirato dal lavoro che state facendo e dalla velocità con cui lo state portando avanti nella squadra dei direttori e nelle funzioni di vertice. Abbiamo avuto in questi anni, tra voi, decine e decine di esempi di professioniste al comando del proprio settore a cui aspirare: per la vostra dedizione, le vostre doti, la vostra caparbietà e la vostra dignità. E tutto questo è avvenuto in un'ottica di vera meritocrazia".