Malore in passeggiata, morta Camilla Sanità. Una vita per i mestrini e i poveri

Addio all’età di 91 anni a Camilla Sanità di Colledimacine. Un malore fatale l’ha colta martedì mattina, 28 marzo, mentre si trovava con la sua assistente a passeggiare al parco Albanese di Bissuola.

Faceva parte di una famiglia che ha fatto la storia di Mestre e si è sempre dedicata agli altri, rimanendo nella sua amata città. Nata nel luglio del 1932 da Ferdinando Sanità di Colledimacine e Romilda Toniolo, Camilla era la quarta di quattro sorelle, tutte già scomparse. Ereditò l'amore per la sua città e il senso di responsabilità dalla sua famiglia, in particolare dal nonno Domenico Toniolo, imprenditore edile mestrino che contribuì alla costruzione di gran parte di via Piave e di diversi edifici del centro, tra cui la galleria e il teatro Toniolo. Fino a ieri la sua salute era stata ottima.

La signora Camilla, ricordano i parenti, è stata un pilastro della comunità locale, impegnatissima nel volontariato. Si era dedicata alla mensa dei poveri ed era stata guida turistica volontaria a Venezia. Poi l’impegno la ricerca sulla sclerosi multipla, attraverso aiuti ad un centro specializzato.

Lascia un’eredità di amore e dedizione nella sua famiglia: i quattro figli Salvatore, Anita, Fernanda e Roberto, e i nipoti Andrea, Agnese, Milo, Danio, Iara, Antonio, Angelina ed Aurora. Roberto spiega: «Il suo sorriso caloroso, la sua generosità incondizionata, il suo senso dell'umorismo, e la sua inesauribile forza d’animo rimarranno impressi nella memoria di quanti hanno avuto la fortuna di amarla e conoscerla». I funerali sabato 1° aprile alle 9 alla chiesa di San Girolamo.