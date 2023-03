Eraclea contro le mafie, ecco le voci del sindacato per la legalità

Il sindacato era presente in forza alla manifestazione svoltasi lunedì 27 marzo a Eraclea. Ecco le voci delle varie sigle. Daniele Giordano (Cgil): "La legalità è condizione per lo sviluppo del territorio"; Igor Bonatesta (Uil): "Nella legalità si lavora e si cresce"; Michele Zanocco (Cisl): "Corruzione e illegalità presenti anche in Veneto, è bene esserne consapevoli". (Interviste Giovanni Monforte, video Claudio Vianello)

02:33