Venezia, la protesta di un gruppo di anarchici a difesa di Cospito e contro il 41 bis

Tutti li aspettavano a centinaia in campo Santa Margherita, si sono riuniti in una cinquantina in campo della dei Frari. Slogan contro lo Stato, qualche tensione con i giornalisti accusati di aver alimentato l’incubo anarchico, il gruppo ha protestato contro i controlli e la militarizzazione della città. Srotolati striscioni “A fianco di Juan contro guerra e repressione” e “Stragista è lo stato solidarietà con Anna e Alfredo”. Nessuna violenza. Per il movimento ottenuto il massimo risultato mediatico con il minimo sforzo.

