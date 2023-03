La situazione a Santa Margherita alle 14.30. Lo schieramento delle forze dell'ordine

La nostra giornalista Roberta De Rossi ci informa sulla situazione attuale in campo Santa Margherita dove le forze dell'ordine stanno completando lo schieramento in attesa della manifestazione anarchica di cui però, finora, non si sono visti i segnali.

