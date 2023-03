Anarchici a Venezia, qualche tafferuglio in campo San Rocco

Come previsto dai responsabili dell’ordine pubblico i problemi si sono presentati alla fine. Dopo una manifestazione tutto sommato tranquilla gli unici tafferugli sono avvenuti al momento in cui una parte dei manifestanti si sono diretti verso piazzale Roma. In campo San Rocco qualche spintone tra agenti e partecipanti alla manifestazione (Video Interpress Venezia)

00:48