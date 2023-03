Due esplosioni nella notte, tanta paura a Torre di Mosto

Due violente esplosioni nella notte, mezzo paese svegliato di soprassalto. «Sembravano bombe carta», dicono allarmati i residenti. Potrebbe esserci una stupida bravata dietro a quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in pieno centro a Torre di Mosto. In ogni caso spetterà ai carabinieri, informati dell’accaduto, fare luce sui fatti, vagliando tutte le ipotesi. Di certo c’è che, intorno a mezzanotte e mezzo, ignoti hanno fatto esplodere due ordigni, probabilmente dei petardi di ragguardevoli dimensioni. É accaduto nella rotonda di fronte a piazza Indipendenza, in pieno centro. Ma i boati sono stati avvertiti a oltre un chilometro di distanza. I petardi sono stati fatti esplodere sulla strada, a circa un metro e mezzo dalle strisce pedonali, di fronte alla tabaccheria, il cui allarme è scattato, insieme a quello di altre attività. «Danni per fortuna non ne abbiamo avuti, ma l’esplosione ha fatto prendere paura a tanti», raccontano i residenti