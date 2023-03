Venezia, si tuffa in canale dal tetto di un palazzo e prende una spanciata mostruosa

Un tuffo di prima mattina in canale da almeno dieci metri di altezza. Succede anche questo a Venezia. L’episodio è capitato venerdì 24 marzo in rio Novo, quello che passa a lato di Ca’ Foscari. Da quello che si vede nel video (pubblicato dalla pagina Facebook Venezia Non è Disneyland), protagonista è un ragazzo che decide di lanciarsi nel vuoto dal tetto di un palazzo in campo San Pantalon. Inutili i tentativi dei passanti di dissuaderlo. Fortunatamente, in quel frangente nessuna imbarcazione attraversa il canale. Ma le conseguenze di questo gesto folle potevano essere drammatiche.

Riprende in maniera scioccante la moda di compiere gesti insani a Venezia e firlarli per poi postarli in rete. Il Comune finora non è riuscito a porre un freno a queste esibizioni che, di anno in anno, diventano sempre più pericolose.

00:52