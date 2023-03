Venezia, il parkour tra le calli e ora anche attraverso i canali

Il parkour e altri gesti estremi dilagano ormai a Venezia senza che nessuno sappia mettere un freno alla situazione. Nemmeno il Comune che ne aveva fatto una bandiera dell'azione amministrativa, almeno nei programmi. Così anche uno dei luoghi più amati dai veneziani, la chiesa di Miracoli e l'omonimo rio, vengono usati per bravate a rischio come il salto del rio con capriola in volo. Per fortuna è andata bene.

00:10