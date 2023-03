Brugnaro e il tizio che si è tuffato in un canale dal tetto: "Merita la patente di stupidità"

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro commenta così il video postato in rete di un tizio che si tuffa in un canale dal tetto di un palazzo a Venezia: "Stiamo cercando di identificare lui e il suo compare che l'ha filmato. Sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città". E poi un appello ai giovani: "Non fate simili stupidate, rischiate di rovinarvi la vita"

00:57