Iginio Olita è il nuovo commissario del Comune di Portogruaro

Il prefetto di Venezia Michele Di Bari ha avviato le procedure di scioglimento del Comune di Portogruaro dopo la mozione del 17 marzo che ha decretato la caduta della giunta di Florio Favero. Il prefetto ha comunicato lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina, come commissario, del prefetto, attualmente a riposo, Iginio Olita, che reggerà le sorti del Comune del Veneto Orientale fino alla prima tornata elettorale utile per il rinnovo delle cariche elettive.

Pugliese nato a Brindisi il 20 febbraio’54, Olita si è laureato in Giurisprudenza a Padova. La sua carriera inizia nel 1982 a Venezia dove nel ’94 diventa vice capo di Gabinetto in Prefettura. Cinque anni dopo viene trasferito alla Prefettura di Udine come Capo di Gabinetto e nello stesso anno viene promosso a viceprefetto. In Veneto resta trasferendosi a Vicenza nel 2001, due anni dopo diventa Vicario ma nella prefettura di Mantova. Nella provincia virgiliana è stato commissario nella cittadina patrimonio Unesco Sabbioneta. Nel veronese è stato commissario a San Bonifacio. Di lui si ricordano anche le gestioni commissariali del veneziano a Fiesso d’Artico, Vigonovo, Dolo e Musile di Piave. Per due mesi é stato anche viceprefetto reggente della Prefettura di Verona nella primavera 2015.