Cucina a fuoco, l’inquilina resta intossicata

All'una e mezza della notte di lunedì 20 marzo, i vigili del fuoco di Mestre sono intervenuti in via Milano, laterale di Corso del Popolo a Mestre, per un incendio che si era sviluppato all'interno di una cucina di un appartamento.

La donna che abita nell’alloggio è stata portata in Pronto soccorso in via precauzionale con un principio di intossicazione.

Il fumo ha interessato anche il vano scale del condominio. Nessun altro residente, oltre all’inquilina dell’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme, è stato evacuato.