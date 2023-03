Le Suore Mantellate festeggiano i primi cent’anni a Maerne

Buon compleanno alle suore di Maerne. Domenica 19 marzo la festa per l’arrivo, giusto 100 anni fa, delle religiose dell’ordine Mantellate Serve di Maria, con il vescovo emerito di Treviso, monsignor Gianfranco Agostino Gardin che ha celebrato la messa, ma anche la madre generale suor Noretta Zecchinon, e il presidente del consiglio di Martellago, Dino Mellinato, che in oratorio ha donato una targa ricordo da parte del Comune.

«Ringrazio il Signore» dice monsignor Gardin «per la testimonianza che hanno portato nella loro vita. Come Gesù ha donato sé stesso così così anche loro hanno fatto dono di sé per gli altri, alla loro comunità».

A nome delle suore, l’ex superiora della comunità di Maerne, suor Marcellina Semenzato, ha ringraziato per «l’affetto dimostrato in questi anni da parte di famiglie, bambini, sacerdoti, autorità comunali. Chiediamo di poter continuare a fare il bene, anche con i nostri limiti, che le nostre fondatrici ci hanno trasmesso».

A ricordo del centenario sono stati raccolti in un libro testi e documenti a cura di Paolo Gatto oltre ad una tela di 2 metri per un metro e mezzo che fa memoria dell’iniziativa dell’arrivo in carrozza a Maerne delle suore e che è stata realizzata da Ercole Rossato e che verrà collocata nel salone centrale dell’attuale scuola d’infanzia.

Anche per il parroco don Siro Zorzi le suore sono state e sono «ancora un dono straordinario che oramai pochissime parrocchie posso vantare» visto il calo delle vocazioni. «Il futuro? È nelle mani di Dio», ha sottolineato nel suo saluto la madre generale suor Noretta Zecchinon, «chiediamo al Signore che ci siano donne che si consacrino, in questo sumile ervizio, per il bene di Chiesa e popolo».