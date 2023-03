Murano vince la regata del Trofeo Timon

Domenica 19 marzo a Venezia alle 10.30 si è svolta la seconda edizione del “Trofeo Timon”, la regata sponsorizzata dal Ristorante al Timon in fondamenta degli Ormesini. Quest’ anno per la prima volta si è svolta una regata su caorline con a bordo obbligatoriamente tre atleti divisi fra allievi e esordienti, due cadetti e a poppa un juniores. La sfida tra due caorline delle Canottieri Querini composta da atleti della squadra di Voga in Piedi e due caorline della Polisportiva Murano. Partenza alle 10.30 dalla Madonna dell’Orto e arrivo alla Baia del Re.

Ecco i risultati finali

Primo il gruppo remiero Murano 1. Secondo posto per canottieri Querini 1. Al terzo posto il gruppo remiero Murano 2. Quarto posto per la Canottieri Querini 2 . Molto combattuta la regata che ha visto passare subito in testa la caorlina di Murano seguita da Querini 1. Ma soprattutto una bellissima giornata di grande sport che per la prima volta ha visto dei ragazzi tra i 9 e gli 11 anni vogare in regata in caorlina. Le premiazioni e il rinfresco sono proseguite al ristorante.