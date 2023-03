Incidente sulla Triestina a Portogruaro: motociclista gravissimo

Drammatico incidente stradale nella serata di sabato 18 marzo, lungo la Triestina alle porte di Portogruaro.

Si sono scontrati una motocicletta e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il centauro, un motociclista di origine spagnola che abita in Friuli.

L'uomo è stato accolto in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono stabili, ma non è ancora fuori pericolo di vita.

La strada è rimasta a lungo chiusa, con deviazioni disposte nella vicina San Giusto, a Concordia Sagittaria.

I rilievi dell'incidente stradale sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di San Michele. Sul posto sono intervenuti anche gli infermieri e i medici del pronto soccorso di Portogruaro

In settimana non si erano registrati incidenti gravi. Sempre da Mestre arriva la notizia che migliora, pur lievemente, uno dei due ragazzi feriti nell'incidente di due settimane fa a Gorgo al Monticano. Si tratta del mottense Daniel Castelli, 18 anni. Resta grave anche Mikele Tatani, il 19enne alla guida della Bmw 420 che dopo lo schianto su un albero ha visto morire due ragazze: Eralda Spahilalri di Ponte di Piave e Barbara Brotto di Oderzo.

Per quell'incidente sono indagati Mikele Tatani stesso (già residente ad Annone Veneto, oggi a Pravisdomini) e Gezim Qerosi, 18 anni, residente in via Venezia ad Annone Veneto.