Favaro Film Festival, ecco tutti i premiati

Si è conclusa sabato 18 marzo la 1° Edizione del Favaro Film Festival denominato " Plot Point Film Festival". Organizzatori la Municipalità di Favaro, il gruppo Super8Film e Rosso veneziano. Un concorso di cortometraggi aperti a tutti nelle varie categorie Short e Long con un occhio di riguardo per i giovanissimi. «Un evento», spiega il delegato alla cultura e vicepresidente municipale Simone Mestriner, «frutto di un gran lavoro da dietro le quinte grazie alla presenza di Tiziana Beltrame, Alberto De Grandis e di tutto il loro staff Super8Film che hanno seguito e valutato tutte le composizioni arrivate non solo dall'italia ma bensì da più parti del mondo. Una vera opportunità poter vedere e scoprire quanta passione ci sia dietro a questa professione per lo più amatoriale ma legata da una profonda conoscenza del mondo cinematografico».

I premiati

Categoria LONG

Miglior film: CUORE di Pirpaolo de Mejo

Miglior regia: TODOS OS ROSTOS QUE AMO SE PARECEM di Davide Mello e Deborah Perrotta

Miglior soggetto/ sceneggiatura L UOMO CHE SAPEVA A CHI CHIEDERE di Giovanni Nodari

Miglior attrice: Valentina Corti ,con LA TEORIA DEL VUOTO

Miglior locandina; LA TEORIA DEL VUOTO di Daniele Cernicchi



Categoria SHORT

Miglior film; DETOX di Sebastiano di Martino

Miglior regia: GLADIATORS di Maryam Rahimi

Miglior soggetto/ sceneggiatura L’AMORE NEGLI OCCHI di Sebastiano di Martino

Miglior attore: Michael Bolton in HOMELESS

Miglior locandina;HOMELESS di Luca Esposito

Menzioni per LA DONNA SVELATA di Gaia Puliero e FRINGUELLO CANE PORCELLO di Attilio