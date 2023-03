Premiato il tassista che ha salvato un uomo da annegamento in Canal Grande

È stato l'assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, a porgere ufficialmente il ringraziamento della Città, a Ca' Farsetti, a Davide Tussetto, il tassista che il 5 marzo scorso, in Canal Grande, aveva salvato dall'annegamento, un turista.

Il fatto era accaduto verso le 18: l'uomo all'altezza della Ca' D'Oro, era caduto improvvisamente in acqua da un vaporetto, e, privo di forze, stava ormai annaspando.

Per sua fortuna il tassista lo ha visto ed è riuscito a raggiungerlo e a lanciargli una ciambella di salvataggio, prima di portarlo, in salvo, a bordo, sottraendolo a morte certa.

A Tussetto è stato consegnato da Costalonga un gagliardetto della Città.

A margine della cerimonia l'assessore Costalonga, ha voluto lanciare un appello.

“Vorremmo ringraziare – ha spiegato Costalonga – anche gli occupanti della mascareta che ha contribuito al salvataggio della persona caduta in acqua, aiutando Tussetto a tirare a bordo l'uomo, ormai quasi totalmente privo di forze.

Sono gesti importanti, per nulla scontati, che vanno sottolineati e fatti conoscere: mi piacerebbe che questi due ragazzi, di cui non conosciamo l'identità, si facessero vivi con la mia segreteria, a Ca' Farsetti, per poterli così ringraziare personalmente.”