Gru colpisce una lanterna del mercato di Rialto a Venezia

Lanterna in Pescheria pericolante dopo essere stata colpita dal braccio di una gru. La segnalazione arriva dagli operatori del mercato di Rialto che stamattina, 16 marzo, si sono trovati di fronte alla pesante struttura metallica completamente capovolta e a testa in giù, con l’estremità superiore rovesciata verso il basso.

Oltre a uno dei due perni, è stato tranciato anche il cavo dell’elettricità. Secondo le prime testimonianze, il danno sarebbe stato provocato da una gru a bordo di un barcone utilizzata per il carico e scarico delle merci. L’area è stata delimitata per evitare rischi per i tanti veneziani e per i turisti che ogni giorno frequentano il mercato di Rialto.