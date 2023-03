Vince 20 mila euro al SuperEnalotto ma non lo sa: Sisal cerca il fortunato inconsapevole

Ci sono 20 mila euro vinti a dicembre a Pellestrina con il “SuperNatale” del SuperEnalotto che cercano ancora il proprio fortunato padrone. Il tempo per la riscossione scade il 30 marzo, per questo Sisal ha lanciato l’appello all’uomo o alla donna che evidentemente non sa ancora di essere stato prescelto dalla Dea Bendata.

La schedina in questione è stata giocata a Pellestrina, al Punto Vendita Sisal di Romina Scarpa in via Busetti 368. La vincita è stata centrata nell’estrazione n. 157 di sabato 31 dicembre 2022.

Nella stessa estrazione, sono ancora senza un “padrone” altri 20 mila euro vinti con la schedina giocata al Punto Vendita Sisal di Silvia Yin in via Monte Pasubio 23/a a Cornedo Vicentino.

E ancora stessa cifra in attesa di essere riscossa la vincita centrata nell’estrazione n. 156 di giovedì 29 dicembre 2022 al Punto Vendita Sisal di Daniela Zanini in Via Mirabello 16a a Bardolino (Verona). In quest’ultimo caso, la scadenza per il ritiro è fissata per il 28 marzo.

Sisal ricorda che è importante verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Le vincite possono essere verificate sui siti https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite, https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere o attraverso l’App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app

Per riscuotere le vincite da 20 mila euro è necessario effettuare la prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal.