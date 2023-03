Pusher si presenta in caserma per farsi arrestare

Quartiere Piave, un nuovo arresto di un presunto spacciatore, effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Mestre. Si tratta di un cittadino di origine nordafricana, con numerosi precedenti, che si è presentato in caserma nel pomeriggio di domenica, affermando di avere un ordine di cattura e di dover dunque essere arrestato.

A seguito degli accertamenti svolti dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Mestre tuttavia non risultava nessuna misura cautelare o ordine di esecuzione pena nei suoi confronti.Nella perquisizione domiciliare sono stati prò rinvenuti cinque involucri contenenti cocaina ed eroina oltre che un bilancino di precisione che potrebbe essere stato utilizzato per suddividere le varie dosi di stupefacente e quattro telefoni cellulari. L’uomo è stato dunque dichiarato in arresto in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e nella mattinata odierna, al termine del rito direttissimo, è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa ed obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte a settimana.

Continuano anche i controlli, quotidiani, da parte dei militari dell’Arma nel quartiere.

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Mestre, supportati anche dal Battaglione Veneto e dal Nucleo Cinofili, hanno controllato 145 persone, 15 autovetture e una decina di esercizi commerciali. Cinque le persone denunciate. In particolare tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica in quanto sarebbero state colte alla guida dei rispettivi veicoli in stato di alterazione alcolica. Tre invece sono i soggetti segnalati amministrativamente alla Prefettura per il consumo di stupefacente, con il rinvenimento di alcune dosi di hashish abbandonate sul marciapiede da ignoti ed altrettanti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria poiché inadempienti al divieto di dimora.