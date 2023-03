L’Università Ca’ Foscari istituisce quattro nuovi corsi di laurea

È da oggi, 15 marzo, disponibile online l’offerta formativa per l’anno accademico 2023/2024 dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

L’ateneo offrirà ai futuri studenti la scelta fra 60 corsi di laurea triennale e magistrale, divisi fra sette ambiti disciplinari.

La novità di quest’anno è l’introduzione di quattro nuovi corsi. I corsi di laurea triennale “Ancient Civilizations for the Contemporary World” e “Ingegneria ambientale per la transizione ecologica” e i due corsi di laurea magistrale in “Innovation and Marketing” e “Global Accounting and Finance”.

Il corso di laurea triennale “Ancient Civilizations for the Contemporary World” è interateneo con L’Università di Milano La Statale. Erogato interamente in inglese, esplora i molteplici aspetti delle civiltà antiche in Europa, Nord Africa e Asia orientale e occidentale, con particolare attenzione alle intersezioni culturali, ai contatti e alle tensioni tra di esse.

Questo innovativo approccio comparativo consente di comprendere il ruolo delle culture antiche nella società contemporanea, con le sue complessità e sfide.

Il corso di laurea triennale in “Ingegneria ambientale per la transizione ecologica” è una novità assoluta nel panorama italiano e fornisce competenze avanzate negli ambiti della sostenibilità ambientale, decarbonizzazione, analisi del ciclo di vita e sostenibilità energetica.

Il corso di laurea magistrale in “Global accounting and Finance” è un percorso in lingua inglese che coniuga la solidità di una preparazione in contabilità e finanza, dominata dalla prospettiva internazionale, con i processi di sostenibilità e digitalizzazione. Il corso di laurea magistrale in inglese “Innovation and Marketing” fornisce le competenze di base legate al marketing e forma manager in grado di comprendere il processo di innovazione e pianificarne l’uscita sul mercato di prodotti o servizi, in relazione alle caratteristiche dell’impresa.

DOPPI DIPLOMI CON ATENEI INTERNAZIONALI

Ca’ Foscari offre più di 30 curricula che danno la possibilità di ottenere il doppio titolo (joint/double degree), cioè un diploma congiunto con prestigiosi atenei internazionali. Ecco i nuovi accordi per il 2023/2024:

• La laurea triennale in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea aggiunge un doppio diploma con la Kyungpook National University, Corea.

• Due new entry per la magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali, che aggiunge i diplomi congiunti con la Georg-August-Universität di Göttingen e la Universidade Federal de Santa Catarina.

• Nuovo accordo con un’università coreana - la Seoul National University - anche per la laurea magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa Mediterranea

• Il corso magistrale in Economics, Finance e Sustainability ha avviato un nuovo doppio diploma con la City University London.