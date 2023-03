Un cuore rosso in piazza e una bambola per unire Noale a Cordoba

Un cuore rosso, dipinto sul selciato, unisce Noale a Cordoba, la città spagnola i cui cortili fioriti sono stati dichiarati Patrimonio Unesco. A dipingerli è stata la stessa mano: quella di Rafael Girón, 48enne andalusiano, che oggi vive e lavora nella cittadina dei Tempesta.

Il cuore rosso noalese si trova in piazza XX Settembre ed è stato dipinto dall’eclettico personaggio in un momento di nostalgia per la sua terra. «Dipingere cuori sui sassi è una mia passione, perché il cuore stesso è passione, quella passione che mi tiene unito alla mia terra, anche se lontano, ma anche quella passione che mi ha portato a venire a Noale per aiutare in cucina Gloria, mia conterranea, impegnata nella gestione del nuovo locale dove ogni giorno proponiamo i piatti della cucina cordobese» spiega Rafael.

Il cuore rosso dipinto in piazza XX settembre a Noale

Girón a Cordoba è un personaggio famoso per avere ideato “Patia” la bambola che, nell’abito, riprende proprio i patios fioriti, visitati ogni anno da migliaia di turisti di tutto il mondo. Si è ispirato al suo maestro, lo stilista Elio Berhanyer che assieme al maestro Balenciaga, è l’ideatore di maggior rilievo della moda spagnola. Quell’abito, che riproduce appunto la bellezza dei cortili, prima indossato da modelle in carne ed ossa, è diventato l’abito di una bambola, ideata da Girón e diventata un simbolo turistico di Cordoba.

Una vera e propria operazione di merchandising: dopo la bambola, è arrivata la canzone ad essa dedicata scritta da Antonio Josè, vincitore del concorso La Voz, poi il profumo “Agua de Patia” e infine i gioielli dell’azienda Plata Pura. Per la creazione di questa bambola, Girón ha ricevuto, nel 2011, il “Premio Catedra Elio Berhanyer”. Alcuni esemplari di “Patia”, tutti dipinti a mano, si possono ammirare nel locale “La Cordobesa Taberna” in via Tempesta, dove Rafael lavora come cuoco. Lo chef artista non esclude in futuro di ideare una bambola anche per Noale.