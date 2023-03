Auto bloccata dalla neve a Malga Archeset: padre e figlio di Venezia salvati dal Soccorso alpino

Domenica 12 marzo, alle 20.30, il Soccorso Alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla Centrale del 118 di Treviso su richiesta dei Carabinieri di Montebelluna.

L'intervento è stato necessario per salvare padre e figlio, di 45 e 13 anni, bloccati con la loro auto in zona Malga Archieset. I due viaggiavano dalla città di Venezia e, dopo aver raggiunto la zona da Fietta, si erano incamminati lungo la provinciale 141, chiusa al traffico invernale. Tuttavia, la presenza di una considerevole quantità di neve ha fatto sprofondare l'auto, intrappolando i due all'interno.

Nonostante gli sforzi del padre per liberare l'auto, i due sono rimasti bloccati per diverse ore. Una squadra di soccorritori, che ha localizzato la loro posizione, ha raggiunto la coppia e ha lavorato per liberare l'auto, riportandola sulla strada principale.

L'operazione di salvataggio si è conclusa poco prima delle 22.

Padre e figlio sono stati portati in salvo e non hanno riportato alcuna lesione. L'incidente sottolinea l'importanza di rispettare le restrizioni invernali sulle strade di montagna e di prepararsi adeguatamente prima di intraprendere un viaggio in queste zone.