Marcon, auto a fuoco nel garage: intossicato un uomo, evacuato il condominio

Un incendio in un garage sotterraneo ha causato l'intervento dei vigili del fuoco di Venezia intorno alle 3 della notte tra domenica 13 e lunedì 14 marzo in Via Marin Sanudo a Marcon.

Un uomo è stato leggermente intossicato mentre l'intero edificio di 23 appartamenti è stato evacuato precauzionalmente.

I vigili del fuoco sono arrivati con due autopompe, due autobotti e un carro aria, coordinati dal funzionario di guardia e capo servizio.

Dopo aver spento le fiamme, le squadre hanno arieggiato i locali e garantito il ripristino delle condizioni di sicurezza per permettere il rientro dei condomini nei loro appartamenti.

Le cause dell'incendio sono attualmente sotto indagine dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre le ultime verifiche tecniche di sopralluogo sono terminate nella giornata di lunedì 13 marzo