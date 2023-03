Usl 3, il PalaExpo di Marghera chiude con 600 vaccinazioni per il papilloma virus

Era il 7 aprile 2021 quando, in piena epidemia Covid, il PalaExpo di Marghera aprì per iniziare una massiccia campagna di vaccinazioni. A due anni di distanza, l’Usl 3 congeda la struttura. Da aprile l’attività sarà trasferita in un immobile in via don Tosatto 149, adiacente alla sede legale dell’Usl 3.

«Il PalaExpo è stato l’asse portante della campagna vaccinale contro il Covid», dice Vittorio Selle, direttore del dipartimento di prevenzione, «e ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a trasformarlo nell’hub di riferimento del territorio. La vaccinazione però prosegue con gli ambulatori del servizio di igiene e sanità pubblica, dando continuità all’attività di lotta al Covid».