La bici elettrica si immette all’improvviso e centra uno scooter. I due ciclisti in fuga

Verso le 8 di sabato 11 marzo in via Piave a Mestre si è verificato un incidente tra uno scooter e una bicicletta elettrica. Sulla bici viaggiavano due cittadini magrebini che si sono immessi in strada senza dare precedenza. Impossibile per il giovane ragazzo sullo scooter evitare l'impatto. Di conseguenza sono finiti tutti sull'asfalto.

I due sulla bici elettrica si sono rialzati, hanno legato la bicicletta al palo e piano piano si sono dati alla fuga mentre il giovane dello scooter, dolorante, ha cercato di inseguirli a piedi, invano.

Intervenuta sul posto la Polizia Locale ed il Suem. La bici è stata rimossa e sequestrata dalla polizia locale. Il giovane non ha avuto bisogno di essere trasportato al Pronto soccorso.