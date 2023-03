Una finestra sul mondo del lavoro per gli studenti dello Zuccante

Nell’ambito del progetto relativo al Percorso delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), dopo una prima fase dedicata alla conoscenza di sé e alle prospettive future, l’Istituto Tecnico Tecnologico Carlo Zuccante di Mestre offre ai propri studenti delle classi quarte e quinte ulteriori opportunità di confronto con alcune significative realtà del territorio.

Dopo l’evento “Meet Your Future”, tenutosi lo scorso 16 febbraio (un pomeriggio di orientamento nei locali della scuola, finalizzato a illustrare i percorsi di studio post-diploma grazie all’intervento di docenti e tutor delle Università di Venezia e di Padova, di H-Farm e di alcuni selezionati ITS), per il prossimo 10 marzo l’Istituto ha in calendario un altro evento, “Facing Companies”. In questa occasione, i ragazzi e le ragazze delle classi quarte e quinte incontreranno aziende che operano nei settori dell’Informatica, dell’Elettronica, dell’Automazione e delle Telecomunicazioni.

La finalità dell’evento è quella di far emergere dal confronto quali siano le competenze trasversali, oltre a quelle professionali, apprezzate in ambito lavorativo, che fanno propendere per l’assunzione o la stabilizzazione di un lavoratore piuttosto che di un altro.

«Oggi le aziende non ricercano solo abili tecnici, ma anche persone in grado di lavorare in team, capaci di risolvere autonomamente problemi, dotate di una certa flessibilità e di una sicura abilità comunicativa. Per rendere il momento di confronto più efficace, i rappresentanti delle aziende e i professionisti che parteciperanno incontreranno gli studenti a piccoli gruppi, previa prenotazione», spiegano dalla scuola. Saranno proprio gli studenti a scegliere chi incontrare - se una grande società, una piccola realtà imprenditoriale, o una start up, poiché le imprese partecipanti sono varie e diverse, anche per dimensione, a rappresentare il variegato tessuto economico del Paese.

Una finestra sul mondo del lavoro dalla forte valenza orientativa per consentire allo studente di gettare uno sguardo sulle opportunità che lo aspettano dopo il diploma, ma soprattutto per aiutarlo a scegliere consapevolmente il suo futuro percorso di studi e carriera.