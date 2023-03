Solidarietà al ristorante Bepi Venesian, finito nel mirino dei ladri

Gli assessori al commercio, Sebastiano Costalonga e alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, hanno fatto un sopralluogo tra via Sernaglia e via Piave, per portare la solidarietà e la vicinanza dell’amministrazione al gestore del noto locale di pesce visitato dai ladri nei giorni corsi per la seconda volta in sei mesi.

I malviventi si sono introdotti all’interno della vetrata laterale e hanno rubato bottiglie di vino per 4 mila euro, oltre ai danni della riparazione. Il sistema antifurto li ha messi in fuga, ma sono comunque riusciti a rubare i cartoni appena consegnati di vino.

«Abbiamo voluto portare la nostra solidarietà e il nostro sostegno al titolare» spiega Costalonga. «Per riprendersi via Piave serve ed è fondamentale puntare sulla rigenerazione urbana, per questo soprattutto in vista della primavera e dell’estate sto pensando a progetti, iniziative di vario genere per coinvolgere il quartiere, vedi alla voce street art, chiusura della strada per dar spazio ad eventi e molto altro».

L’assessore alla Sicurezza ha fatto il punto della situazione, spiegando i passi avanti fatti, le espulsioni e la necessità che cambino le leggi.