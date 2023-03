Riapre il Prix di Dorsoduro. Da venerdì si potrà tornare a fare la spesa

Da venerdì il supermercato Prix di Fondamenta dei Cereri ritornerà fornire i suoi clienti. Un dietrofront inaspettato, dopo la notizia della chiusura dei giorni scorsi.

Notizia che era subito rimbalzata sui giornali ed era stata al centro della mobilitazione e delle proteste dei residenti.

A dare la comunicazione della ripresa delle attività un cartello in cartone, «Riapriamo venerdì» scritto a grandi lettere con un pennarello.

«Abbiamo appreso la notizia della riapertura del Prix - commenta il vicepresidente di Municipalità Lorenzo Pacagnella - con molto piacere. Come avevamo scritto nella lettera alla proprietà, la chiusura del punto vendita sarebbe stata una grave perdita sociale e un grosso danno per i residenti. Siamo quindi felici che la questione si sia risolta nella auspicata direzione del "bene comune" e di aver dato, nel nostro piccolo, un contributo affinché ciò accadesse».

Sembra, quindi, che le iniziative fatte abbiano avuto un riscontro concreto, che le proteste della cittadinanza siano ancora un mezzo efficace - almeno in certe occasioni - per ottenere risultati.

Se per l’ipotetica chiusura il motivo era chiaro, per la riapertura si può solo fare deduzioni. A far prendere la decisione di chiudere i battenti era stato il mancato rinnovo del contratto d’affitto, dopo dodici anni.

Si presuppone che la trattativa tra la proprietà e la catena di discount non fosse arrivata ad un punto di accordo e, di conseguenza, l’unica soluzione fosse la chiusura immediata del supermercato.

Probabilmente, in questi giorni le parti si sono riavvicinate. Forse complice la mobilitazione dei residenti e l’interesse di alcuni consiglieri e della Municipalità.

Qualsiasi cosa sia stata, di certo c’è che il risultato è quello sperato, con un supermercato che continuerà a fornire un servizio alle persone che abitano nella zona, spesso anziane.