L’hotel Aman Venice ingaggia lo chef stellato Norbert Niederkofler

Torna il calendario di appuntamenti imperdibili per gli amanti dell’alta cucina ad Aman Venice, uno dei più iconici hotel della Serenissima, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario.

Gli appassionati di gastronomia potranno vivere un’esperienza unica, alla scoperta di Venezia e del suo patrimonio gastronomico, grazie a una serie di cene organizzate sotto la guida dello chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler.

La prima data da segnare in agenda è il 22 marzo: nell’atmosfera scenografica di Palazzo Papadopoli, insieme a Matteo Panfilio, l’Executive Chef dell’hotel, Chef Norbert proporrà un menu degustazione di sei portate, a tema Cook the Lagoon, interagendo con gli ospiti durante il servizio.

In omaggio a Venezia e alle sue tradizioni, Chef Norbert porterà la sua rivoluzionaria filosofia Cook the Mountain dalle Dolomiti alle rive della Serenissima. Nata nelle cucine del suo ristorante St. Hubertus dell'Hotel Rosa Alpina - partner di Aman - Cook the Mountain gli è valsa importati

riconoscimenti, tra i quali tre stelle Michelin e la stella verde per l'attenzione all'ambiente e alla

sostenibilità.

Il menu utilizza infatti esclusivamente prodotti locali e di stagione, provenienti da un

raggio di massimo 50 chilometri, a supporto di piccoli agricoltori e allevatori, nel massimo rispetto

dell’ecosistema locale. Nella cornice di Aman Venice, i protagonisti dei piatti dello Chef Norbert saranno gli ingredienti tipici della regione, dai frutti del mare alle primizie degli orti di Sant’Erasmo. Gli ospiti sono invitati a un vero e proprio viaggio sensoriale, attraverso un menu creativo, fantasioso e sostenibile. L'esperienza può anche essere accompagnata da una selezione di vini in abbinamento, a cura del sommelier dell’hotel.

Per chi desiderasse un’esperienza gastronomica completa, Aman Venice offre un pacchetto che

include un soggiorno di due notti con prima colazione, e cocktail accompagnati dai classici cicchetti veneziani da gustare presso l’iconico bar dell’hotel.

Gli appuntamenti con Chef Norbert da segnare in agenda sono: 22 marzo; 27 aprile 2023; 12 maggio 2023; 15 giugno 2023; 20 luglio 2023; 24 agosto 2023; 28 settembre 2023; 26 ottobre.

Il menu ha un costo di 220 euro, bevande escluse