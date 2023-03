Bibione, antichi intonaci emergono dagli scavi nella villa romana

Scoperta importante la mattina del 7 marzo al secondo giorno di lavoro sulla villa romana di Bibione, in Val Grande.

Gli studenti impegnati con le università di Ratisbona e Padova scavando hanno portato alla luce materiale in pietra. Si tratta di una parte di intonaco: ancora non si può capire se siano intonaci precipitati o che rappresentavano un percorso all'interno della villa stessa.

Sono impegnate più di 20 persone, tra archeologici e studenti. La notizia comincia a fare breccia anche in Germania, con diverse persone interessate a raggiungere Bibione per visitare la struttura.

Bibione, il prof Dirk Steuernagel racconta la storia della villa al mare dei romani

La zona però non è aperta al pubblico. Gli scavi dureranno fino al 31 marzo.

La villa romana per antonomasia veniva costruita fuori dalla cinta urbana. Il territorio in cui è sorta la casa con lavoratori e fattoria apparteneva alla città di Iulia Concordia. La zona si poteva raggiungere da terra ed era collegata al mare. Trovati negli anni anche reti da pesca e pesi per le reti, come si usano oggi.