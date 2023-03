Barchino a velocità folle in rio di Cannaregio a Venezia, il video

Chi ha assistito alla scena racconta di aver sentito il rombo del motore a centinaia di metri di distanza. E di aver capito subito di cosa si trattava. Un rumore inconfondibile, a cui purtroppo si è abituati soprattutto nei tratti aperti di laguna, magari in direzione Vignole o Sant’Erasmo. Non in rio di Cannaregio. Non nel cuore della città. Eppure è quanto successo sabato sera, a mezzanotte per la precisione, quando un barchino bianco e rosso ha attraversato a velocità folle uno dei canali di collegamento verso il Canal Grande maggiormente frequentato. Un vero e proprio razzo, con tanto di sgasate improvvise proprio in prossimità del ponte delle Guglie. A bordo due o tre ragazzi di giovane età, per quel poco che i testimoni sono riusciti a vedere a causa della scarsa luce e soprattutto della velocità con cui il mezzo è transitato. Una bravata le cui conseguenze potevano essere ben più serie. Testo di Eugenio Pendolini

00:13