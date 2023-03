Microsoft Italia entra nella Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità

Intelligenza artificiale e cloud computing per ridurre l’impronta ambientale delle attività umane e favorire esperienze digitali alla scoperta di Venezia.

Con questi obiettivi Microsoft Italia entra, in qualità di socio co-fondatore, alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.

Microsoft supporterà la Fondazione nello studio di soluzioni dedicate alla transizione energetica e di progetti legati al turismo sostenibile, mettendo a disposizione dei gruppi di lavoro le competenze nei settori più avanzati dell’innovazione digitale quali l’intelligenza artificiale, il cloud, i big data e la realtà mista.

Microsoft ha annunciato nel 2020 un piano per diventare nel 2030 carbon negative e nel 2050 di compensare tutte le emissioni prodotte dal 1975, anno della sua fondazione.

L’azienda si è posta anche l’obiettivo di aiutare clienti in tutto il mondo a cogliere i vantaggi del digitale sul fronte dello sviluppo sostenibile. Microsoft Cloud for Sustainability è, per esempio, progettato per aiutare le organizzazioni a misurare, comprendere e controllare le proprie emissioni di carbonio, fissare obiettivi di sostenibilità e intraprendere azioni misurabili.

Assieme a Fondazione, Microsoft Italia supporterà l’analisi del territorio veneziano, mappando l’impronta ambientale delle sue attività e individuando, anche grazie all’intelligenza artificiale, le maggiori fonti di inquinamento, di consumo d’acqua e di produzione di rifiuti.

L’obiettivo finale è intervenire su questi processi, riducendone l’impatto ambientale con attività di digitalizzazione. Sul fronte del turismo sostenibile, Microsoft metterà a disposizione della Fondazione competenze e innovazioni tecnologiche al fine di creare esperienze digitali coinvolgenti per estendere a un numero più ampio di persone nel mondo la possibilità di conoscere il patrimonio di Venezia