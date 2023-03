Mestre, un presidio per salvare le mimose da chi le depreda

E' scattato lunedì sera il presidio per salvare le mimose di via Cappuccina, a Mestre, da chi le depreda per venderle ai bordi delle strade in vista dell’8 marzo. Comitati e cittadini, Amicolalbero ed Ecoistituto da lunedì sera stanno presidiando le piante per difenderle da chi «ha più volte tentato di strappare rami interi per rivenderli abusivamente». E' stata ingaggiata grazie ai contributi degli amanti della natura, una civis che presidierà soprattutto la mimosa di via Cappuccina, quella fronte vigili, tutta la notte. Stessa cosa mercoledì.