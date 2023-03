Mestre, ennesima spaccata al ristorante Bepi Venesian

Il noto locale di pesce che si trova in via Sernaglia, quasi all’angolo con via Piave, è stato visitato dai ladri nei giorni corsi, tra l’uno e il marzo.

I malviventi si sono introdotti all’interno della vetrata laterale e hanno rubato bottiglie di vino per 4 mila euro, oltre ai danni della riparazione.

Si tratta del secondo furto in sei mesi, il sistema antifurto li ha messi in fuga, ma sono comunque riusciti a rubare i cartoni appena consegnati di vino

Sempre nei giorni scorsi, i ladri sono entrati anche al Tennis Club di via Olimpia