Marghera, paura in via Trieste, camion a fuoco

Un camion che trasportava un mezzo da lavoro, una sorta di ruspa, ha preso fuoco lunedì mattina attorno alle 12, in via Trieste, proprio sotto alla tangenziale, non lontano da piazzale Parmesan.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, i Vigili del fuoco arrivati da Mestre hanno spento le fiamme, la cabina del mezzo era completamente avvolta dal fuoco.

Quello che resta del camion

Sul posto anche gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito