Finisce fuori strada con la moto, cinquantatreenne di Annone Veneto grave

Ha perso il controllo della sua motocicletta che è finita contro il guard-rail (incastrandosi sotto lo stesso) e lui, un cinquantatreenne residente ad Annone Veneto, in provincia di Venezia, è caduto per diversi metri, lungo il terrapieno di un cavalcavia che c’è sull’ex strada provinciale 70, direttrice che collega l’abitato di Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, con quello di Carlino.

L’uomo ha riportato ferite molto gravi. È stato soccorso dal personale del 118 – arrivato anche con l’elicottero – e poi accompagnato d’urgenza in ospedale.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto in via San Gervasio poco dopo le 17 di domenica 5 marzo, è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana che hanno effettuato i rilievi.

Il motociclista veneziano, era uscito con alcuni amici per una gita. Sono stati loro a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 112.

Gli operatori della Sores – la centrale regionale per l’emergenza sanitaria – hanno inviato sia un’ambulanza, sia l’équipe medica dell’elisoccorso. I soccorritori, dopo aver stabilizzato il paziente, lo hanno accompagnato al Santa Maria della Misericordia con la massima urgenza. —