Campolongo, morto l’ex vigile urbano Raffaelo Gobbi

Campolongo in lutto per la morte a 71 anni di Raffaelo Gobbi che è stato per decenni vigile urbano in paese. L’uomo, prima di fare il vigile era stato anche autista dello scuolabus.

La notizia della sua morte ha colpito molto gli ex colleghi , la comandante Martina Biolo e anche i cittadini del paese che lo conoscevano per la sua grande umanità e pacatezza.

Anche l’amministrazione comunale ha espresso cordoglio alla famiglia. Gobbi, che era in pensione solo da qualche anno, era comunque sempre presente ed aiutava nell’organizzazione di eventi della comunità.

I funerali di Raffaello Gobbi si terranno lunedì 6 marzo alle 15,30 nella chiesa di Campolongo Maggiore. Lascia la moglie Carmen e i fratelli Loris , Lauretta , Cecilia , Fabio, Monica, Cristina, Moira e Sara, le cognate i cognati i nipoti. Dopo il funerale sarà cremato.