A Mestre in mille alla corsa rosa per dire no alla violenza: ecco la partenza

Un'onda rosa attraversa anche quest'anno Mestre e Marghera, per testimoniare la vicinanza alle donne ed un fermo “no” a qualsiasi tipo di violenza a cui esse vengono sottoposte. per la quarta volta, domenica 5 marzo, l'appuntamento con la “Corsa rosa”, promossa dalla Uisp di Venezia, con il contributo della Confcommercio e con il Comune di Venezia, che l'ha anche inserita tra gli eventi del “Marzo Donna” e de “Le Città in Festa”. Due percorsi da 5 e 10 chilometri e un obiettivo, superare i 900 partecipanti e lungo il tragitto tra Mestre e Marghera informazioni contro la violenza sulle donne e la possibilità di sostenere economicamente i centri antiviolenza (testo Chiarin-video Zaffaina)

00:52