Trenta associazioni in corteo a Mestre per dire no alla guerra

Il no alla guerra del coordinamento inMarcia per la pace è arrivato in piazza Ferretto a Mestre nella serata di sabato 4 marzo. Dopo un pomeriggio all’insegna delle riflessioni sulla condizione femminile in tempo di pace e di guerra nell’ auditorium di M9, le trenta associazioni aderenti al coordinamento sono scese in piazza per ribadire come il conflitto armato non sia mai la soluzione alle tensioni. “Dobbiamo andare oltre le guerra, costruire la pace è il nostro dovere quotidiano” ha ribadito il coordinatore Bernardino Mason. (testo Maria Ducoli, video Agenzia Pòrcile)

01:16