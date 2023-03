Il motogiro dei Forti il 5 marzo a Mestre

Domenica 5 marzo torna il Motogiro dei Forti di Mestre, voluto del Motoclub Centoallora, in

collaborazione con la pagina Facebook Mototuristi di Classe, l'associazione PASAV, Il Moto Babbo e il Motoclub dei Vigili del Fuoco, per far conoscere la cintura fortificata di Mestre.

Una manifestazione rivolta a quanti amano il mototurismo anche nella stagione più fresca che riunisce motoclub e gruppi spontanei di appassionati. Il raduno domenica dalle 8 all’interno del Forte Marghera per partire con il giro alle ore 9.30, grazie all'ospitalità della Fondazione Forte Marghera. Il Motogiro dei Forti di Mestre con un percorso di circa 60 km, partirà e si concluderà nel più grande e bello dei Forti del territorio. A fare da apripista i mezzi motorizzati della Polizia locale che farà da apripista mentre chiuderà il corteo un mezzo dei Vigili del fuoco. Il serpentone di moto sfilerà a fianco di Forte Manin, Forte Rossarol, Forte Bazzera, Forte Cosenz, Forte Carpenedo, dove è prevista una tappa con visita guidata, il percorso proseguirà quindi

verso Forte Mezzacapo, Forte Gazzera, Forte Tron, per concludersi a Forte Marghera.

Per i partecipanti al Motogiro, che decideranno di pranzare presso i vari locali ospitati all'interno del Forte, vi sarà la possibilità di esporre i propri veicoli all'interno del Forte in un’area riservata.

Informazioni: www.centoallora.it; info@centoallora.it; 335.7329777 Luca; mototuristidiclasse@gmail.com