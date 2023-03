Barbara è morta a 50 anni, lascia il marito e tre figli: lutto a Camponogara

Mamma di tre ragazzi muore a 50 anni. Barbara Pasqualin risiedeva in via Cesare Battisti a Prozzolo di Camponogara.

«Mia moglie» racconta affranto il marito Mario, guardia giurata «si è ammalata di tumore al seno due anni fa. I medici ci avevano detto che le cose andavano per il meglio, ma purtroppo il male si è ripresentato in una forma ancora più aggressiva».

Nonostante le cure e le terapie per Barbara purtroppo non c’è stato nulla da fare. La donna, racconta il marito, era originaria di Vicenza ed era, come lui, una grande appassionata di viaggi che facevano appena potevano.

«Mia moglie era diplomata ragioniera» racconta «ma dopo il matrimonio si è occupata dei figli e della famiglia. Purtroppo si è ammalata, ma ha sempre affrontato tutto con grande coraggio e forza». Aveva una grande passione per la cucina e per la pizza in particolare che preparava con grande maestria. Era legatissima ai suoi familiari e ai parenti.

La famiglia si era trasferita in Riviera per il lavoro del marito prima a Stra, poi a Vigonovo e infine a Camponogara. Lascia tre figli: Michel di 26 anni, Denis (19) ed Elisa (15) che amava tantissimo. Messaggi di cordoglio sono arrivati in queste ore alla famiglia da tante persone. I funerali si terranno lunedì 6 marzo alle 15 nella chiesa di Prozzolo di Camponogara.

Il feretro arriverà dall’ospedale civile di Padova. Oltre al marito e ai tre figli, la donna lascia le sorelle Elena e Mara e i nipoti. Dopo l’estremo saluto sarà cremata e successivamente tumulata nel cimitero di Camponogara.