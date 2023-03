Accoltellamento nella notte in via Piave a Mestre

Un cittadino nigeriano di 28 anni è stato ferito nel corso di un accoltellamento avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì alle quattro in via Piave a Mestre. Aggressore è un cittadino rumeno ventenne che sarebbe già stato fermato dalla polizia.

Ignoti i motivi dell’accoltellamento. Il ventottenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Mestre non in gravi condizioni, con ferite a una mano e all’avambraccio. In mattinata è stato dimesso.