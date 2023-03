Prestazioni specialistiche, i cittadini di Cavallino Treporti potranno rivolgersi anche all’Usl 3

I cittadini di Cavallino Treporti potranno accedere alle prestazioni specialistiche dell’Usl 3 senza andare in coda alle liste. Territorialmente, infatti, il Comune di Cavallino Treporti ricade sotto l’Usl 4, ma per comodità molti cittadini preferiscono rivolgersi alle strutture dell’azienda sanitaria Serenissima.

E’ stato firmato oggi, giovedì 2 marzo 2023, il protocollo d’intesa che riguarderà i quasi 13 mila abitanti di questo Comune. A suggellare l’accordo tra i direttori generali Edgardo Contato (Usl 3) e Mauro Filippi (Usl 4) c’era anche l’assessore alla sanità e politiche regionali Manuela Lanzarin: «Questo protocollo rappresenta plasticamente un lavoro di rete e di squadra. Con la legge 19 del 2016 che ha ridotto a 9 le Usl, oggi ogni azienda sanitaria assiste le persone di quel luogo. L’ottica è quella di cercare di gestire e modulare in modo migliore le liste d’attesa, dando priorità ai propri residenti. Ci sono situazioni geografiche particolari, Cavallino Treporti è una di queste. Il nostro obiettivo finale rimane il cittadino, quindi vogliamo agevolare l’accessibilità. Siamo in procinto di fare un accordo simile tra Usl Serenissima ed Euganea, con alcuni comuni di confine tra Venezia e Padova che potranno fare la stessa cosa».

Accordo per le prestazioni specialistiche ai cittadini di Cavallino Treporti: le interviste

Grazie a questo accordo, quindi, i cittadini di Cavallino Treporti potranno quindi, di fatto, scegliere se rivolgersi all’Ulss 3 o alla 4 per una prestazione specialistica ambulatoriale.

“Questo protocollo”, ha detto il dg dell’Usl 4 Filippi, va incontro alla particolarità geografica del territorio di Cavallino Treporti e soprattutto alle persone fragili, con malattie croniche, già in carico a specialisti della Ulss 3, che possono accedere alle cure nel territorio veneziano con la stessa priorità dell’Ulss 4”.

"Quello di Cavallino-Treporti, sottolinea il Direttore Generale dell'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato, è un territorio a cui la sanità veneziana ha sempre guardato con grande attenzione. Lo ha fatto in passato, con continuità, e rinnova questo suo sguardo particolare ora, formalizzando sulla carta, insieme all'Azienda sanitaria del Veneto Orientale, un percorso privilegiato per i residenti di questo Comune. Si certifica anche così, con queste iniziative di accoglienza che superano gli stretti confini formali, l'attenzione del servizio sanitario regionale verso i suoi territori e ai suoi utenti, per agevolare i percorsi di assistenza e di cura".