Guerra in Ucraina, sabato sera il presidio per la pace a Mestre

Ad un anno dall'inizio della guerra russo-ucraina torna a Mestre la marcia per la pace nell’ambito di una riflessione collettiva contro la guerra e il sostegno a chiunque, sia in Ucraina che in Russia, si oppone alla tragedia che da un anno abbiamo davanti agli occhi. Una rete di associazioni vogliono ribadire il no alle armi e la richiesta di un negoziato. La manifestazione “inMARCIA per la PACE 2023” vedrà il primo appuntamento sabato 4 marzo, alle ore 17 all'M9 (Museo del '900) a Mestre, in via Pascoli 11 con un dialogo con Alessandra Russo e Bruna Bianchi. A seguire, alle 19, il presidio pacifista in piazza Ferretto, per ricordare il triste anniversario della guerra e chiedendo, spiegano, «con tutte le nostre forze che questa tragedia, questa assurdità si fermi».