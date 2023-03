Ponte di barche a Caposile, il pedaggio raddoppia

Sarà di 2 euro il pedaggio per transitare la prossima estate sul ponte di barche a Caposile. La giunta comunale ha approvato la delibera con gli indirizzi per la concessione della gestione della riscossione del pedaggio per le auto. Confermato il periodo di esazione, da aprile a ottobre. Tutti i giorni a giugno, luglio e agosto. Solo nei weekend nei restanti mesi.

La novità è l’incremento del pedaggio, che sale a 2 euro, tariffa doppia. «È un impegno che avevamo preso con gli abitanti di via Salsi, i quali, per scoraggiare l’utilizzo di quella strada, si aspettavano un aumento del pedaggio», spiega il sindaco Silvia Susanna. «Ricordo che loro sono tutti esenti».

Confermata l’esenzione dal ticket per i residenti e i lavoratori muniti di pass, oltre che per pedoni, biciclette e piccoli ciclomotori. La ditta incaricata dovrà installare un semaforo per regolare il traffico durante la riscossione e un sistema per individuare chi beneficia dell’esenzione