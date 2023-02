Il sindaco Brugnaro ringrazia la polizia locale per l'arresto dei tre autori di furti e spaccate

Il sindaco Luigi Brugnaro ha voluto davanti alla stampa ringraziare pubblicamente gli agenti di polizia locale che sono riusciti dopo giorni di appostamenti di notte e in borghese , ad acciuffare tre autori di furti con spaccate che sono un allarme per la città di Venezia in particolare in terraferma. Occasione anche per ribadire la sua richiesta di una legislazione che affida ai giudici di pace i piatti tipici della microcriminalità che a detta del primo cittadino non possono più nel rimanere sostanzialmente impuniti. (Testo Mitia Chiarin/ video Matteo Tagliapietra)

02:10